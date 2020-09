Concerto di beneficenza al Centro Studi Sauro Cavallini

Si chiama SCULTURA SONORA la nuova iniziativa benefica nata dalla collaborazione tra la Fondazione Cure2Children e il Centro Studi Sauro Cavallini a Fiesole. Un concerto “pro bono” con il patrocinio del Comune di Fiesole, Regione Toscana e Consiglio Regionale della Toscana, i cui introiti offerti saranno destinati alle cure dei bambini con malattie oncologiche di cui la Fondazione si prende cura con testimonial come Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. La serata preceduta da un “apericena” servito nel parco di scultura che fu del noto artista Sauro Cavallini, in via XXV Aprile, 23 Fiesole, proseguirà all’aperto, nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dalle norme Covid19, con l’avvolgente musica del maestro Davide Friello con i suoi Handpan accompagnato dai ballerini della scuola “51%Danza” di Pontassieve. Una unione di forze in un momento di incertezza, per non dimenticare che l’azione sociale del terzo settore italiano è fondamentale e sinonimo di speranza. Una bella occasione per donare un sorriso, visitare uno dei giardini più suggestivi del territorio fiesolano perché tutto l’evento si svolgerà tra i monumenti in bronzo illuminati dello scultore Sauro Cavallini e scoprire le magiche note di uno strumento ancora poco conosciuto come l’Handpan.

Info e prenotazione obbligatoria 335 1990777.

Fonte: Ufficio Stampa