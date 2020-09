Open Day all'Asev per i corsi gratuiti di qualifica professionale

È al via la nuova programmazione della formazione gratuita di ASEV, finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Toscana, con due nuovi corsi di qualifica professionale nel settore della moda, della ristorazione e del benessere.

Il primo per “Modellista abbigliamento” fornisce le competenze per gestire le varie operazioni legate alla realizzazione dei capi di abbigliamento: a partire dal tessuto o dalla pelle, gli allievi saranno in grado di tagliare il capo, seguendo le indicazioni del modello, di realizzare cuciture, con l’utilizzo di macchine apposite ed infine, di effettuare rifinitura e stiratura e controllo del capo finito. Il corso ha come partner l’azienda Pellemoda di Empoli che ha l’importante ruolo di fornire le indicazioni utili per rendere il corso quanto più aderente alle esigenze del mercato del lavoro.

Il secondo progetto “Sapori di Cucina” prevede il conseguimento della qualifica di “ Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e della preparazione pasti”, attraverso il quale gli allievi saranno in grado di occuparsi delle varie operazioni legate alla preparazione dei cibi dall’acquisto e lo stoccaggio della merce alla preparazione di piatti semplici oltre a essere in grado di operare nell’ambito della preparazione dei prodotti freschi o precotti, disponibili sul banco alimentare della piccola e grande distribuzione. Anche in questo caso, con le medesime finalità dell’altro progetto, c’è la presenza come partner di un’azienda leader del settore “I Medicei” di Montelupo Fiorentino.

Entrambi i corsi, della durata ciascuno di 1010 ore di cui 350 di stage, sono rivolti a 12 allievi disoccupati o inoccupati, che saranno ammessi al corso previo superamento di una prova di selezione, ed inizieranno ad Ottobre per concludersi ad Aprile 2021. La scadenza delle iscrizioni è il 30 settembre.

Per illustrare nel dettaglio i tre percorsi formativi è previsto un Open Day on line il 23 settembre alle ore 15.00, (al quale è possibile iscriversi sul sito di ASEV), nel corso del quale gli interessati potranno porre domande e chiedere approfondimenti ai coordinatori dei corsi.

Presso la segreteria dell’ASEV in via delle Fiascaie a Empoli (0571 76650) è possibile reperire modulistica e presentare le domande di iscrizioni, oppure si può consultare il sito www.asev.it .

Fonte: Asev - Ufficio stampa