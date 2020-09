Maltrattamenti in Rsa a Pescia, Niccolai (Pd): "Le mele marce non sfregiano la professionalità delle strutture"

"Le gravissime vicende che riguardano la Casa di Riposo San Domenico di Pescia (Qui la notizia) - spiega il consigliere regionale Marco Niccolai - non devono certo sfregiare la professionalità di tanti operatori che fanno vivere le residenze per anziani nella nostra provincia.

Strutture che, in questi anni, ho visitato varie volte parlando sia con gli operatori che con gli ospiti. La vicenda San Domenico dimostra che, più che la tipologia di proprietà (privata o pubblica), il tema vero è quanto sia incisivo e forte il controllo sugli standard di servizi.

La Casa di Riposo San Domenico ha natura pubblica: purtroppo il difficile anno che sta vivendo, prima con le rilevanti problematiche legate alla gestione Covid19 e adesso con l'indagine della Procura, dimostra che non è essenziale la natura giuridica (privata o pubblica) ma quanto sia efficace il controllo da parte di chi ne ha compiti specifici.

In ogni caso la gravissima vicenda che riguarda il San Domenico non può in nessun modo mettere in discussione l'apprezzamento per il prezioso lavoro che gli operatori delle RSA svolgono ogni giorno e che hanno svolto in questi mesi di emergenza sanitaria. L'Asl ha seguito con attenzione il lavoro di tutte le RSA della nostra provincia a maggior ragione durante il pieno dell'emergenza sanitaria e, a differenza di altri territori anche a noi vicini, non è mai intervenuta in via sostitutiva commissariando le strutture.

Chi ha sbagliato sarà perseguito secondo le leggi vigenti: ciò non può infangare la dedizione e l'impegno quotidiano di tante persone e la discussione che si è aperta nei mesi scorsi a livello regionale sul futuro delle RSA dovrà prendere in esame tutti questi aspetti."

Fonte: Ufficio stampa