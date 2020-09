Pallacanestro Empoli, Lorenzo Corzani capitano: "Fiero e felice"

Mentre la preparazione va avanti sotto gli occhi dello staff tecnico, la squadra ha scelto e proposto alla Società il nome di chi sarà l’uomo guida, e questo nome è quello di Lorenzo Corzani, giocatore che aveva già vestito i colori della Pallacanestro Empoli oltre ad altre importanti compagini di queste categorie. L’esperienza e la voglia di far bene di Lorenzo al servizio della squadra è stata subito premiata dalla Societa’ che ha gradito di buon occhio la scelta di tutto il gruppo, conferendo a “Corz” i galloni di Capitano.

DC - Corz, un pensiero a caldo su questa tua nuova figura di riferimento:

LC - Sono molto felice e fiero di essere stato nominato il capitano di questa "rinascita", di una società che ha una storia ultraquarantennale con traguardi conseguiti di notevole prestigio. Certo non sarà facile essere all’altezza dei vecchi “fari” di questa squadra, ma posso assicurare a tutti che l’impegno e la voglia di far bene non mancheranno di certo. Quando Roberto Mencherini mi ha chiamato comunicandomi l'intenzione di voler ricreare una squadra non ho esitato un attimo a dire di sì.

DC – Che gruppo di compagni hai ritrovato qui ad Empoli?

LC - Il gruppo non è ancora al completo, è un gruppo ovviamente nuovo e molto giovane dove alcuni ragazzi sono alla prima esperienza in un campionato di prima squadra, quindi ci vorrà pazienza e molta umiltà e qui entriamo in gioco anche noi "vecchi" che dovremo essere una guida e un esempio per tutti loro. Sin dai primi giorni però ho visto da parte di tutti, staff compreso,una gran voglia di lavorare, fare bene e soprattutto fare gruppo e il gruppo in questi ambienti è importantissimo per portare avanti un progetto davvero interessante, basato sulla crescita dei nostri giovani. Io personalmente sento di essere molto fiducioso.

DC – Siete quasi al termine della prima settimana di preparazione, come ti sembra il clima e come state affrontando questo lavoro con Coach Mosi, Coach Bondi’ e il Prof. Spina?

LC – Il clima è ottimo, anche i giovani ce la stanno mettendo davvero tutta e questo fa capire con che spirito stanno affrontando questa loro nuova avventura. La lunga pausa dovuta al Covid e poi al periodo estivo ci ha trovato un po’ “arrugginiti”, quindi essendo tutti fermi da molto tempo e alcuni provenienti da infortuni, lo staff ha deciso di iniziare con gradualità con esercizi di prevenzione, propriocezione e riadattamento. Abbiamo anche introdotto un po’ di corsa ma per adesso niente palla. Dalla prossima settimana cominceremo a fare sul serio e dovremmo essere tutti uniti per un unico obbiettivo comune. Forza Empoli.

Fonte: Pallacanestro Empoli - Ufficio stampa