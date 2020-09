Pennacchi, Civati, Tonfoni e non solo: prosegue 'Leggermente' a Livorno

Proseguono al Chioschino di Villa Fabbricotti gli appuntamenti della rassegna letteraria “Leggermente” con scrittori e scrittrici di romanzi e/o saggi di recente pubblicazione, intervistati ed introdotti per l’occasione da esponenti della cultura cittadina.

Lunedì 7 settembre, quinto appuntamento in programma ( il cartellone prevede 12 incontri) alle ore 18 .30 con Andrea Pennacchi, Giuseppe Civati, Emiliano Pagani, Bruno Cannucciari . Introduce: Virginia Tonfoni.

La rassegna è organizzata dalla Biblioteca Labronica del Comune di Livorno, Itinera Progetti e Ricerche e il Chioschino di Filippo Brandolini, con la preziosa collaborazione della Feltrinelli di Livorno della Associazione Livorno Città Filosofica

Andrea Pennacchi

Attore teatrale, attore cinematografico, drammaturgo e personaggio televisivo italiano. Dal 2018 è ospite fisso della trasmissione Propaganda Live con i monologhi del suo personaggio, il "Pojana".

Giuseppe Civati

Politico, saggista e blogger italiano, fondatore e primo segretario di Possibile, deputato dal 2013 al 2018. Con Stefano Catone e Francesco Foti fonda People una casa editrice con una missione: raccontare e indagare il cambiamento nella società.

Emiliano Pagani

Inizia la sua carriera di fumettista nel 1991 collaborando con Il Vernacoliere. Tra i suoi lavori: Famiglia Quagliotti, Don Zauker, X-Nerd – Eroi di pace, Nirvana, Slobo & Golem, Nirvana leaks. È del 2017 Kraken e del 2019 Stagione di caccia pubblicati per Tunué.

Bruno Cannucciari

Esordisce come autore di fumetti sulla rivista Comic Art, dal 1988 collabora con la rivista Lupo Alberto realizzando la serie umoristica Winny oltre a collaborare con Silver alla realizzazione delle storie del personaggio di Lupo Alberto realizzarndone anche le tavole autoconclusive del personaggio. Nel 2017 ha pubblicato il romanzo grafico Kraken edito da Tunué seguito, nel 2019, da Stagione di caccia.

Virginia Tonfoni

Giornalista e fumettista nata a Livorno. Ha firmato articoli per Il Manifesto, Il Fatto e Fumettologica. Nel 2017 ha pubblicato per BAO publishing la graphic novel Violeta – Corazon maldito (con Alessio Spataro).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa