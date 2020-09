Regionali 2020, PD Empolese Valdelsa: gli impegni dei candidati nel weekend

Sarà un altro fine settimana di mobilitazione per il Partito democratico Empolese Valdelsa in molti comuni del territorio.

Molti i presidi e banchini in vari comuni, questo il programma: sabato 4 settembre a Castelfiorentino dalle 10 alle 13 in via Matteotti; a Fucecchio dalle 9.30 alle 12 davanti alla Coop di via Fucecchiello, a Montelupo Fiorentino dalle 9 alle 13 al mercato in piazza dell’Unione Europea; a Montespertoli dalle 10 alle 12 davanti alla casa del popolo di piazza del Popolo, a Sovigliana dalle 10 alle 12 davanti alla Coop di viale Togliatti.

Domenica 6 settembre a Gambassi Terme dalle 9 alle 12 in via Garibaldi, a Vinci dalle 10 alle 12 in piazza della Libertà a Empoli nel pomeriggio in centro a Empoli.

Per i candidati al consiglio regionale sono giornate intense e ricche di incontri.

Oggi, venerdì 4 settembre, alla Festa de L’Unità di Montespertoli alle 18.30 dibattito sul tema della scuola, si parlerà della ripartenza con Enrico Sostegni, Francesca Giannì e Bianca Anna Masoni, candidati al consiglio regionale.

Modererà l’incontro Giulia Pippucci, presidente del consiglio comunale di Montespertoli.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Conferenza delle donne democratiche Empolese Valdelsa.

Bianca Anna Masoni parteciperà alle 21.30 all’incontro con Valerio Fabiani, vicesegretario del Pd Toscana a Limite Dem, presso la Taverna dei Meli di Limite sull’Arno.

Alla Festa de L’Unità di Castelnuovo d’Elsa alle 20.00 una cena insieme ai due candidati Francesca Giannì e Enrico Sostegni

Sabato 5 settembre

Enrico Sostegni parteciperà la mattina al convegno per fare il punto sulla riforma del terzo settore, che si terrà al palazzo delle Esposizioni di Empoli. Nel pomeriggio, dalle 16 in poi sarà in centro a Empoli per un volantinaggio.

Francesca Giannì e Bianca Anna Masoni la mattina saranno presenti al volantinaggio al mercato di Montelupo Fiorentino. Giannì alle 11 sarà poi al mercato di Castelfiorentino.

Masoni alle 18.30 parteciperà come volontaria Lilith alla inaugurazione della panchina rossa a Fucecchio.

Domenica 6 settembre

Sostegni alle 9.30 parteciperà all’inaugurazione di nuovi mezzi di soccorso della pubblica assistenza di Montelupo, che si terrà al parco dell’Ambrogiana. Alle 21.15 alla Festa de L’unità di Botteghe a Fucecchio interverrà sul tema “La sanità toscana dopo il Covid: il ruolo dell’ospedale di Fucecchio”, coordina l’incontro l’assessore comunale Fabio Gargani.

Masoni sarà la mattina al banchino in piazza della Libertà a Vinci, mentre lunedì 7 farà volantinaggio al mercato di Sovigliana, mentre alle 15.30 parteciperà al dibattito organizzato dalla Cgil alla casa del popolo di Avane.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa