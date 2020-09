In pronto soccorso per 2 volte e rimandata a casa, muore 29enne

Una giovane, Giusy Ietro, 29 anni, è morta dopo essere stata visitata due volte in pronto soccorso e rimandata a casa, per poi perdere la vita durante il suo ultimo accesso in ospedale, ne dà notizia il Tirreno.

La giovane donna era originaria di Fucecchio e viveva da poco a Pisa. Dal mese di agosto aveva riscontrato di aver perso sensibilità alla mano sinistra e si era recata al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello a Pisa, dove, dopo la visita, era stata rimandata a casa. Tornerà in ospedale il 21 agosto con lo stesso problema e un malessere, ma viene rimandata a casa dopo essere stata visitata. Il giorno dopo, 22 agosto, al suo terzo accesso al pronto soccorso, la situazione precipita velocemente e la donna, trasferita in rianimazione nel tentativo estremo di salvarle la vita, muore.

La mamma e la sorella della vittima hanno sporto denuncia e ora un medico del pronto soccorso è iscritto sul registro degli indagati e accusato di omicidio colposo. Sarà il risultato dell'autopsia richiesta dal sostituto procuratore Sisto Restuccia a far luce sulla tragica vicenda.