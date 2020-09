Ruba alcol in un supermercato, arrestato

Nel pomeriggio di ieri (giovedì 3 settembre) la polizia ha rintracciato e fermato in via Magellano a Firenze un 54enne. L'uomo, di origini marocchine, era indiziato di una rapina impropria avvenuta poco prima in un centro commerciale di via Benedetto Dei.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe rubato insieme ad un complice (al momento rimasto ignoto) alcune bottiglie di alcolici e, una volta scoperto, si sarebbe guadagnato la fuga spingendo l’addetto alla vigilanza del negozio.

Il 54enne, già noto alle forze di polizia, è finito a Sollicciano.