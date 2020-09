Ruba auto delle Poste e causa incidente: arrestato 43enne empolese

Ha rubato un'auto di Poste Italiane, ha causato un incidente ed è finito fuori strada con la vettura ribaltata. Un 43enne di Empoli è stato arrestato ieri (giovedì 3 settembre) a Prato, dove risiede in un campo nomadi.

I carabinieri sono entrati in azione alle 16, quando un postino si è visto portar via l'auto da via Meoni, dove stava consegnando un pacco. Seguendo le coordinate fornite dal cellulare della vittima, rimasto all'interno della vettura, è stato possibile rintracciare l'auto in via Del Ferro.

In quella zona il ladro era rimasto coinvolto in un incidente. La macchina si è ribaltata ed è uscita di strada, con il malvivente rimasto ferito e portato in ospedale a Prato.

Le manette ai polsi dell’autore del furto sono scattate quando i militari, attraverso mirati riscontri, hanno appurato lo stato di flagranza ed escluso l’ipotesi della ricettazione, quindi hanno proceduto a dichiararlo in stato di arresto. Sarà giudicato con rito per direttissima.