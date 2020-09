Ruba la Postepay del compagno di stanza e preleva 400 euro

Ha denunciato il furto della propria Postepay e due prelievi distinti da 200 euro, non sapendo che il ladro era il compagno di stanza. Il fatto è avvenuto a Lucca ai danni di un ospita di una struttura per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Un giovane si è recato alla polizia per denunciare il furto e le indagini, anche attraverso la videosorveglianza, hanno portato al compagno di stanza del denunciante.

Il ladro infatti è stato riconosciuto perché la maglietta indossata durante i prelievi era nel suo armadio. Questi ha approfittato del sonno dell'altro per rubargli la carta e fotografare il pin, per poi prelevare il denaro. L'uomo, di origini ivoriane e anch'egli richiedente asilo, è stato denunciato.