Scuola, Barberino Tavarnelle si collega con i genitori: aperte le iscrizioni per il trasporto

In vista dell’apertura delle scuole, prevista il 14 settembre, il Comune di Barberino Tavarnelle stabilisce un filo diretto con le famiglie. Uno spazio dedicato sul sito, corredato di finestre di approfondimento, una carrellata di infografiche, suddivise per temi, che illustrano in sintesi le novità, un viaggio social tra gli investimenti di edilizia scolastica che l’amministrazione comunale ha realizzato con l’intento di rendere i plessi sicuri e adeguati alle misure atte al contenimento dell’emergenza sanitaria. Gli strumenti e i contenitori digitali, siglati dall’espressione “Si torna a scuola”, corrono nel web, tra rete civica e piattaforme social, per una nuova attività lanciata dal Comune che si propone di potenziare l’informazione rivolta ai cittadini, a pochi giorni dal suono della prima campanella nel dopocovid.

“Intendiamo comunicare puntualmente, con aggiornamenti costanti e mirati – dichiara l’assessore alle Politiche educative – tutte le novità che interessano i servizi scolastici legate alle disposizioni normative antiCovid e i comportamenti da adottare nel rispetto delle regole imposte dal Governo, oltre all’ininterrotta opera di manutenzione straordinaria che ha previsto lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento per consentire il rientro a tutti gli studenti in presenza ed in sicurezza”.

Tra le novità messe in campo, la riapertura straordinaria del servizio di trasporto scolastico e dei servizi di pre e post scuola. L’amministrazione comunale ha deciso di riattivare la possibilità di usufruire del servizio in modo da rispondere più capillarmente alle mutevoli esigenze delle famiglie, condizionate anch’esse dalle limitazioni antiCovid. “La decisione del Governo è quella di ridurre la disponibilità di posti dei pulmini all’80 per cento – spiega l’assessore alle Politiche educative - in questa difficile e complessa fase siamo impegnati a definire, in collaborazione con la dirigenza scolastica, l’organizzazione e la logistica del servizio in base alle indicazioni del Ministero, di cui stiamo ricevendo conferma in queste ore. La riapertura delle iscrizioni al servizio di trasporto, che si era chiuso ufficialmente lo scorso 29 maggio, è finalizzata dunque a recepire al meglio le necessità delle famiglie che saranno accolte con riserva e oggetto di verifica di fattibilità in base alla disponibilità di posti sugli scuolabus”.

Il lavoro dell’Ufficio Servizi educativi ha puntato a riorganizzare il servizio di trasporto effettuando una separazione tra i vari ordini scolastici in modo da garantire la tutela della salute degli studenti. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online. All'area riservata sul sito del Comune si accede cliccando su http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201126a. Le iscrizioni al trasporto scolastico valgono solo per coloro che usufruiscono del servizio per la prima volta, ad esempio gli iscritti al primo anno di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria). Per chi ha già effettuato l’iscrizione entro i termini ufficiali o per le famiglie i cui figli frequentano gli anni successivi al primo di ogni ordine e grado non occorre effettuare alcuna operazione.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino