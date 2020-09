Scuolabus Carmignano, cambiano le scadenze dei pagamenti

È stato pubblicato il bando per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico dedicato, per l’anno scolastico 2020/2021. Quest’anno, per le misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, è necessario adottare misure di sicurezza per il trasporto scolastico e pertanto dovranno essere nuovamente compilati i modelli di iscrizione al servizio, contenenti le nuove disposizioni.

Il contributo varia a seconda dell’ISEE, fino ad un massimo di 330 euro.

L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico avverrà soltanto previa verifica della disponibilità di posti sui mezzi scuolabus e della regolarità dei pagamenti dei servizi scolastici degli anni precedenti (mensa, trasporto, attività promosse dal Settore Istruzione).

Rispetto agli anni passati, cambiano le scadenze dei pagamenti, che saranno posticipate al 2 novembre (prima rata) e 1 marzo (seconda rata), con possibilità di saldare la tariffa completa in un’unica soluzione entro il 2 novembre.

Ma soprattutto sarà differente la modalità di presentazione della domanda. Sarà possibile inviare il modello di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando, con le seguenti modalità:

- Fax 055/8750206

- Posta certificata: comune.carmignano@postacert.toscana.it (inviata da un indirizzo pec)

- Protocollo on line Apaci (apposito link presente sul sito istituzionale del comune di Carmignano

- Durante la settimana antecedente l’apertura delle scuole sarà possibile consegnare il modello di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021, all’ufficio scuola anche nei giorni di martedì 8 , mercoledì 9 e venerdì 11 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, previo appuntamento (agenda degli appuntamenti).

Non potranno essere accolti sullo scuolabus i minori fino a quando i genitori/tutori non abbiano presentato il modello di iscrizione al servizio e sottoscrizione responsabilità per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (scaricabile dal sito internet del Comune di Carmignano).

Al modello di iscrizione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del genitore e/o tutore dello studente; - n. 1 foto tessera dello studente nel caso di richiesta di abbonamento per il servizio di linea per la scuola secondaria di I grado “il Pontormo” La richiesta di applicazione della tariffa agevolata, con allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento della somma dovuta sulla base della propria certificazione ISEE potrà essere presentata successivamente alla richiesta di iscrizione al servizio, comunque entro e non oltre il 2/11/2020, inviando la stessa con le modalità sopra indicate, utilizzando uno dei seguenti moduli:

- autocertificazione attestante ISEE da €. 5.501,00= a €. 37.000,00;

- autocertificazione attestante la presenza degli ulteriori requisiti di cui al precedente art. 2 in caso di studenti residenti nel Comune di Carmignano con ISEE inferiore o uguale a €. 5.500,00;

- nonché autocertificazione attestante la fonte di sostentamento nel caso di nucleo familiare con ISE zero non in carico ai servizi sociali. A tal fine farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo, qualunque siano il mezzo e le modalità di spedizione utilizzati.

Il bando completo è scaricabile a questa pagina del sito web del Comune: http://www.comune.carmignano.po.it/canali/?act=i&fid=7712&id=20091201024907809

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa