Signa, riapre lo sportello straniero con Co&So Empoli

Nuovamente attivo da settembre lo Sportello Stranieri del Comune di Signa dopo l’interruzione del servizio causata dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Insieme alla riapertura, anche la novità di una nuova gestione: gestito da ANCI fino al 30 giugno scorso, il servizio di Sportello è adesso in appalto al Consorzio CO&SO di Empoli che lo avrà in carico fino alla fine di settembre 2021.

Attivo ogni martedì (15.00 – 18.00) e giovedì (9.00 – 12.00) previo appuntamento telefonico, lo Sportello garantisce – con colloqui individuali e collettivi – attività di orientamento e accompagnamento nella gestione delle pratiche amministrative sulla normativa d’ingresso e soggiorno in Italia, assistenza in merito alle pratiche anagrafiche e di certificazione di idoneità alloggiativa, attività di assistenza e informazione sulla compilazione di istanze rivolte all’Amministrazione Comunale.

Le attività, spesso svolte in sinergia con altri soggetti attivi sulle stesse tematiche d’immigrazione e orientamento per gli stranieri, comprendono anche il rinnovo di permessi di soggiorno, assistenza nelle pratiche di ricongiungimento familiare, orientamento dell’utenza in campo legale e fiscale (come contatti con Patronati e CAF).

Sportello Stranieri

Comune di Signa – p.zza Repubblica 1

Mart. 15-18

Giov. 9-12

Per appuntamento: 345.3657277

Fonte: Comune di Signa