Sorelline morte a Massa, Torino dà l'ultimo saluto a Malak e Janna

A Torino oggi, 4 settembre, l'ultimo saluto alle due sorelline uccise da un albero caduto sulla loro tenda del campeggio di Marina di Massa lo scorso 30 agosto. La cerimonia funebre si è tenuta al Cimitero islamico Parco di Torino con la sindaca di Torino Chiara Appendino, che è stata vicina al padre delle due bambine alla fine della funzione.

Palloncini bianchi liberati in cielo per l'ultimo saluto a Malak e Janna Lassiri di 14 e 3 anni e intorno alle due bare bianche l'intera comunità musulmana e il proconsole del Marocco.

"In questo momento non voglio parlarle di giustizia, voglio ringraziare". ha dichiarato Hachim Lassiri , il padre di Malak e Janna. "Voglio ringraziare la Croce Rossa, il personale dell'ospedale e il maresciallo dei Carabinieri che è stato vicino a noi e poi il sindaco di Massa, il sindaco di Poirino e la maestra dei bambini che è una seconda mamma per loro. Abbiamo sentito l'affetto della comunità". Poche parole con i cronisti e poi Hachim Lassiri è tornato dalla moglie Fatima e ha abbracciato il figlioletto. La sindaca Chiara Appendino ha espresso al padre la vicinanza di "tutta la comunità alla famiglia di Malak e Janna"