Sparò al ladro in officina, rigettata legittima difesa: ancora indagini

Non sarà archiviata la causa per Fredy Pacini, rivenditore di gomme di 61 anni che il 28 novemrbe 2018 sparò al 29enne moldavo Vitalie Tonjoc, uccidendolo dopo che egli si era introdotto nella sua officina-negozio con l'intento, secondo la ricostruzione degli inquirenti, di rubare. Era stata chiesta la legittima difesa putativa dal pm allora in carico per le indagini. Per il gip la richiesta è insussistente ed è stato disposto un supplemento di indagine. Alla richiesta di archiviazione si è opposta la sorella del 29enne deceduto.

Il gip ha ordinato un supplemento di indagine in particolare sugli aspetti legati all'arrivo delle forze dell'ordine al capannone, la disattivazione dell'allarme, la frattura interna e fatale riportata dal ladro, sul puntatore laser e la torcia in dotazione con la pistola usata da Pacini.