Strappa collana e la rivende in gioielleria, arrestato 19enne

Nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre la polizia ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria C. K., 19 anni, gravemente indiziato per il furto con strappo di una collana in oro avvenuto in piazza della Sala a Pistoia verso le ore 22.00 della sera precedente.

La collana è stata sottratta a un ragazzo di 19 anni che si trovava nei pressi del pozzo del Leoncino in compagnia di alcuni amici. Il giovane veniva avvicinato da un gruppo di ragazzi e uno di loro in particolare, descritto minuziosamente, con un gesto fulmineo afferrava la collana di oro giallo che teneva al collo e dopo averla strappata si era dato alla fuga con i suoi complici.

La squadra mobile ha identificato l’autore del fatto criminoso, pluripregiudicato, già ricercato e dichiarato latitante poiché destinatario di ordinanza per la custodia cautelare in carcere per reati analoghi.

Il 2 settembre il soggetto è stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla vittima del reato in sede di individuazione fotografica. Ulteriore conferma giungeva grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza comunali che avevano ripreso alcune fasi dello scippo.

C. K. è stato trovato nei pressi di un bar in via dell’Anguillara. Lo stesso, accortosi di essere stato individuato, è scappato per poi essere bloccato dopo un centinaio di metri. Ha colpito gli agenti nel tentativo di sottrarsi alla cattura e ha causato a due di loro lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il furto con strappo avvenuto la sera prima e denunciato anche per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nell’occasione è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere pendente a suo carico.

L’attività investigativa proseguiva e permetteva di recuperare anche la collana, che era stata venduta per la somma di 400 euro ad una gioielleria ubicata in città, con la complicità di un cittadino italiano pluripregiudicato di 62 anni, che veniva denunciato per ricettazione,

Un successivo controllo presso la gioielleria, portato a termine con l’ausilio di personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, ha permesso di accertare e sanzionare alcune responsabilità in ordine alla tenuta dei registri dell’oro usato e alla licenza di commercio di preziosi.

Nella tarda mattinata odierna, il G.I.P. di Pistoia Alessandro Buzzegoli, su richiesta del Sostituto Procuratore Giuseppe Grieco, titolare del procedimento, ha convalidato il fermo del 19enne e disposto la custodia cautelare in carcere a suo carico.