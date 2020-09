Agevolazioni Tari, ultimi giorni per l'autocertificazione a Certaldo

Si ricorda che scade il 15 settembre 2020 il termine per presentare l’autocertificazione per tutte le utenze non domestiche, le cui attività sono state oggetto di sospensione a causa della pandemia da Covid 19, un’agevolazione sia sulla parte fissa che su quella variabile del tributo come misura di sostegno economico.

Con Delibera di Consiglio n. 49 del 29/07/2020, il Comune ha deciso di applicare per l’anno 2020, a tutte le utenze non domestiche, le seguenti agevolazioni:

- 50% parte variabile del tributo per le utenze chiuse forzatamente a seguito di provvedimenti governativi ed ordinanze ministeriali

- 50% parte variabile del tributo per le attività chiuse volontariamente o per per ridimensionamento dovuto al calo della domanda

- 10% parte fissa a tutte le attività oggetto di sospensione

Per ottenere le agevolazioni è però indispensabile sarà concessa solo dietro presentazione ad Alia Servizi Ambientali di apposita autocertificazione entro il 15 settembre 2020 e sarà calcolata nell’avviso relativo al secondo acconto Tari.

Il modello può essere scaricato dal sito aziendali www.aliaserviziambientali.it attraverso il seguente percorso:

Dalla home page - Scegli il tuo comune - Modulistica e Documenti - Moduli e Documenti - NonDomestici

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa