Accoltellato a Marina di Massa, grave 32enne

È ricoverato in rianimazione un uomo di 32 anni, che è stato accoltellato ieri sera 4 settembre, intorno alle 21.30 a Marina di Massa. Il ferito è originario del Marocco. L'aggressione è avvenuta in via Baracchini, sotto il ponte dell'autostrada. Soccorso, è stato poi trasportato all'ospedale Apuane dove è stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico all'addome.

Sul posto per i soccorsi intervenuti automedica di Massa, ambulanza della Pubblica Assistenza di Marina di Massa e i carabinieri.