Al via le Feste dello Sport nei quartieri di Firenze

Al via nei cinque quartieri fiorentini le Feste dello Sport, l'iniziativa che animerà i parchi e gli impianti sportivi della città proponendo, come ogni anno, prove di sport per bambini e ragazzi, esibizioni ed altre iniziative, con il concorso di molte associazioni sportive del territorio e il coordinamento dell'Uisp.

Si parte proprio oggi e domani col Quartiere 3 al Parco dell'Albereta-Anconella dalle 16.30 alle 19.30. Da mercoledì 9 a venerdì 11 settembre (dalle 16 alle 19) la “Festa dello Sport” si sposta al Quartiere 2 ai giardini Niccolò Galli del Campo di Marte (viale Manfredo Fanti, dietro lo stadio). Il fine settimana successivo tappa al Quartiere 4: nel week end del 19 (dalle 15 alle 19) e 20 settembre (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) l’impianto sportivo Betti in via del Filarete (zona Soffiano) si anima con le iniziative organizzate dalle società del territorio, intorno alla grande pista di atletica e dentro il palazzetto. Per il Quartiere 5 appuntamento al Pala Mattioli di via Benedetto Dei, sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 16 alle 19, con decine di discipline tutte da provare. Chiude il programma il Quartiere 1 che organizza la sua festa al Parco delle Cascine sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle 16 alle 19 alla piscina Pavoniere, al Parco delle Cascine.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa