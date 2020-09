Arezzo, lotta allo spaccio di droga: arrestati 2 uomini

Ieri mattina, 4 settembre, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Arezzo, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Firenze, hanno arrestato – dando esecuzione ai provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi dall’ufficio G.I.P. del Tribunale locale – due spacciatori albanesi, dopo averne seguito i movimenti per mesi e documentato minuziosamente l’illecita e fiorente attività di cessione della droga, prevalentemente cocaina ma in talune occasioni anche marijuana.

Due i filoni investigativi quelli portati avanti dai carabinieri. Il primo caso nella zona del viale Santa Margherita: lo spacciatore, 35enne albanese con precedenti di polizia, dopo essere stato contattato telefonicamente dai clienti, effettuava le consegne in bicicletta poco distante dalla sua abitazione incontrandoli negli spazi pubblici di centri commerciali e parcheggi. Pressoché identiche le modalità seguite anche dall’altro spacciatore arrestato, anche lui albanese di 34 anni e con precedenti, che prediligeva le zone di Ceciliano e di via Romana: al contatto telefonico via whatsapp seguiva la consegna nei posti concordati, per lo più zone isolate in prossimità di fabbriche, bar parcheggi, dove l’uomo giungeva in auto da solo.

In entrambi i casi l’attività investigativa, avviata grazie alle preziose segnalazioni di alcuni cittadini, ha consentito di raccogliere a carico dei due arrestati gravi indizi di colpevolezza in ordine a centinaia di cessioni di stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, consumati in città nell’arco dell’ultimo anno.

I carabinieri, con i numerosissimi servizi di osservazione e i pedinamenti portati avanti per quasi tre mesi, sono riusciti a identificare parecchie decine di acquirenti e a ricostruire una rete di oltre diecimila contatti da parte di una clientela composta prevalentemente da giovani assuntori locali e oramai fidelizzata; molti di loro hanno acquistato con regolarità negli ultimi anni (alcuni addirittura a partire dal 2005), due o tre volte a settimana, arrivando a perfezionare acquisiti per centinaia di dosi.

Dieci euro a grammo il costo della marijuana e 70/80 quello della cocaina, ma anche pagamenti in natura come nel caso di una giovane tossicodipendente che ha dichiarato ai militari di non aver mai pagato la droga in denaro, ma garantendo allo spacciatore in svariate occasioni prestazioni sessuali anche in strada all’aperto.

Dopo l’arresto i due sono stati condotti in carcere. Dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti continuato e, nel caso del 35enne, con l’aggravante di aver ottenuto prestazioni sessuali da persona tossicodipendente.