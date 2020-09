I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti questa notte alle ore 1.40 nel comune di Poggibonsi in Via Risorgimento, per l'incendio di un'auto.

Al termine dello spegnimento una seconda autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze è rimasta danneggiata.

Al momento non si conosce la causa che ha scatenato le fiamme.