Biblioteca comunale di Empoli, una settimana ricca di appuntamenti per tutti i gusti

La Biblioteca comunale Renato Fucini prosegue senza sosta con le sue iniziative per i suoi affezionati lettori, grandi e piccini. Continuano gli appuntamenti per tutto il mese di settembre di ‘Sferruzza Sferruzza’, il mercoledì pomeriggio alle 17, dedicati alla passione per la maglia, uncinetto, ricamo e per fare una buona conversazione.

Saranno presenti esperte che accompagneranno anche i principianti nei primi passi di queste attività evergreen, creative e rilassanti.

Poi abbiamo #L'ORA DEL RACCONTO... SUL BALCONE

Martedì 8 settembre le bibliotecarie della Fucini vi aspettiamo nella Torre del Racconto della Biblioteca per una nuova lettura... sul balcone!

L'appuntamento è alle 17. Sono arrivati molti nuovi albi illustrati che aspettano solo di essere letti dalla bibliotecaria Antonella e ascoltati dai nostri piccoli utenti. L'Ora del Racconto è su prenotazione (max. 10 partecipanti accompagnatori esclusi).

Info e prenotazioni: 0571/757840; biblioteca@comune.empoli.fi.it .

Si conclude invece L'ORA DEL RACCONTO... AL PARCO. Iniziativa molto apprezzata, partecipata, davvero un’avventura bellissima all'aria aperta. Sono stati riscoperti molti accoglienti angoli verdi della nostra città, dove i partecipanti si sono divertiti, insieme, a scovare gli angoli migliori per sedersi all'ombra dei libri. Una risposta insuperabile di cui tenere di conto per il futuro. L’ultimo appuntamento è dunque

giovedì 10 settembre al Giardino di via Carraia, dalle 17 alle 19.30.

Per partecipare alle letture al parco non è necessaria la prenotazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa