Celebrazioni per il ventesimo anniversario del ritorno del Crocifisso di Michelangelo in Santo Spirito

Era il 1962 quando Magrit Lisner, in occasione del censimento dei crocifissi toscani su base stilistica, storica e tipologica, riscontrando alcune novità formali in un crocifisso ligneo custodito sulla parete del Refettorio del Convento di Santo Spirito, ne sollecitò il restauro. L’alta qualità dell’opera emersa al di sotto di una rozza ridipintura, indusse la studiosa tedesca ad identificare in questa scultura il crocifisso di Michelangelo – come scrivevano i suoi biografi, il condivi e il Vasari – per Niccolò Bicchiellini, priore di Santo Spirito, nel cui ospedale annesso il giovane Michelangelo aveva libero accesso per studiare anatomia. Il crocifisso fu esposto come opera giovanile di Michelangelo nel 1964 prima a Roma al Palazzo delle Esposizioni e quindi a Firenze a Casa Buonarroti. Nel Dicembre dell’anno 2000 il crocifisso ritorna in Santo Spirito.