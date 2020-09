Cena di fine estate Rotary Club: raccolti oltre 1000 euro per Aquateam Nuoto Cuoio

Venerdì 4 settembre si è svolta a San Miniato la consueta cena di fine estate del Circolo Rotary Club Cascina e Monte Pisano.

L'evento, magistralmente organizzato dal neo presidente Dott. Simone Lepori, si è svolto nella magnifica cornice dell'azienda Vinicola Pietro Beconcini di San Miniato. In una location di estrema bellezza sono stati degustati vini di rara bontà.

L'evento è stata anche l'occasione per una raccolta fondi a sostegno dell ASD Aquateam Nuoto Cuoio alla quale ha contribuito anche la concessionaria BMW di Pisa.

È stata raccolta una cifra importante: 1200 euro!

Questa somma servirà per l'acquisto di cuffie di alta tecnologia per comunicare con i nostri atleti in acqua, durante l'allenamento, mantenendo così il distanziamento e preservando la sicurezza. Questo ci permetterà di svolgere il nostro lavoro ad un livello sempre più alto e accurato.

Desideriamo ringraziare pubblicamente il Dott. Simone Lepori, presidente del Rotary Club di Cascina e Monte Pisano e tutti i club presenti : Rotary club di Pisa, Rotary Club di Pisa Pacinotti, Rotary Club di Pontedera, Rotary Club di San Miniato, Rotary Club di Castelfranco di Sotto e valdarno inferiore.

Ringraziamo inoltre tutti i presenti e, non ultimi, ringraziamo sempre anche i nostri atleti che, riservandoci ogni giorno la loro fiducia, ci permettono di raggiungere tali soddisfazioni. Con la loro tenacia e volontà, un esempio per tutti.

Fonte: Asd Aquateam Nuoto Cuoio