Certaldo, la Biblioteca Comunale si trasferisce al Centro Macelli

Si informano gli utenti che da Lunedì 7 Settembre 2020 la Biblioteca Comunale B. Ciari di Certaldo osserverà un periodo di chiusura al pubblico per lavori di adeguamento degli impianti e interventi di manutenzione.

Tutti i servizi saranno sospesi dal 7 al 20 settembre.

Dal 21 Settembre la Biblioteca riaprirà al pubblico con servizi ridotti presso il Centro Giovani "I Macelli", situato in Piazza dei Macelli a Certaldo. Saranno garantiti i servizi di prestito locale e interbibliotecario, con possibilità di studio e lettura in sede. In arrivo novità librarie per adulti e bambini.

Si ricorda agli utenti che sono invece sempre attivi i servizi di MLOL. Media Library On Line La biblioteca digitale quotidiana raggiungibile al sito https://toscana.medialibrary.it/home/cover.aspx . Le biblioteche della Rete REAnet aderiscono infatti al servizio di Media Library On Line, il portale tramite il quale si può accedere gratuitamente - previa registrazione - a musica, quotidiani, e-book, audiolibri e tanto altro.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa