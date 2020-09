Corsi universitari nell'Empolese Valdelsa, Bindi (Lega): "La cultura scacciata dalla sinistra"

Da anni Empoli e Vinci hanno avuto l’onore e la fortuna di ospitare corsi universitari in architettura, chimica e ottica, decentrati dalla Università di Firenze. Un fatto eccezionalmente positivo per gli studenti, le famiglie e l’economia del nostro territorio. Un elemento di prestigio culturale e scientifico che arricchisce Empoli e il suo circondario.

Poche settimane fa l’Unione dei comuni dell’Empolese Valdesa ha sfrattato i corsi universitari dal suo territorio, informando l’Università di Firenze che gli 11 Comuni dell’Unione non avrebbero più contribuito a mantenere economicamente le attività universitarie decentrate. Causa ufficiale, l'emergenza Covid che non avrebbe più consentito ai Comuni l’erogazione del contributo a sostegno della iniziativa.

L’Università di Firenze ha tentato di mantenere i corsi universitari a Empoli e Vinci accettando una drastica riduzione del 70% del contributo a carico degli 11 Comuni, i quali in questa seconda ipotesi avrebbero dovuto erogare ciascuno in media solamente 8.000 mila euro all’anno. Una cifra irrisoria. Ma anche questa somma è stata ritenuta insostenibile dagli 11 Comuni, con la conseguenza che i corsi universitari lasceranno il Circondario empolese e torneranno a Firenze.

La vicenda è incredibile e la dice lungo sulla “lungimiranza” amministrativa della sinistra, capace di tanti discorsi sulla cultura, sulla scuola, sui giovani, ma che all’atto pratico non ha trovato 8.000 euro all’anno per garantire la presenza sul territorio empolese di prestigiosi corsi universitari. E ciò è ancora più incomprensibile in un momento come l’attuale dove il Covid richiede un decentramento dei locali adibiti ad attività scolastiche.

Scacciare l’Università e la cultura è stata una decisione oscura e miope.

Fonte: Mariagrazia Bindi, Consigliere Comunale a Vinci e all’Unione dei comuni circondario Empolese Valdelsa, Candidata alle elezioni regionali della Toscana per Lega Salvini premier – Collegio FI 3