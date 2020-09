Donna si perde durante escursione, recuperata dal personale Saf

Il reparto volo di Cecina alle ore 16.40 del 4 settembre, è intervenuto con AB412 Drago 126 a seguito di richiesta del comando di Massa, per una ricerca di una donna di 58 anni che si era persa durante una escursione al di sopra di una zona boscata presso il comune di Fivizzano.

Grazie al contatto telefonico tra la SO 115 e la richiedente, è stata inizialmente localizzata e recuperata dal personale SAF (SPELEO ALPINO FLUVIALE), che si è verricellato dall'elicottero recuperando la persona in buone condizioni di salute.

Il veicolo si è portato al vicino abitato di Linca, dove è atterrato sbarcando la donna.

Sul posto la squadra del distaccamento di Aulla.