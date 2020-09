Droga a domicilio in bici, due arresti a Arezzo

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Arezzo per spaccio, in esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere emesse dal gip aretino. I due soggetti, originari dell'Albania, consegnavano gli stupefacenti in bicicletta a domicilio e in un caso il pagamento sarebbe avvenuto, alla consegna della droga, con prestazione sessuale.

I due arresti derivano da due diversi filoni di indagine. Il primo ha riguardato uno degli arrestati, 35enne, che avrebbe operato nella zona di viale Santa Margherita: l'uomo veniva contattato telefonicamente dai clienti, effettuava consegne in bicicletta non lontano dalla sua abitazione e incontrava gli acquirenti negli spazi pubblici come parcheggi e centri commerciali. Nel secondo caso un 34enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, si muoveva nelle zone di Ceciliano e di via Romana. In uno di questi casi i due avrebbero accettato la prestazione sessuale come pagamento da parte di una cliente.