Edifici scolastici, investimento di circa 40mila euro a Capraia e Limite

Si sono svolti durante il periodo estivo, e sono già terminati, i lavori di manutenzione alla scuola e alla palestra “ E.Fermi” di Capraia e Limite.

Gli interventi sono stati relativi alla tinteggiatura delle aule e a lavori di manutenzione per un importo di circa 40mila euro per rendere più sicuri, ma anche moderni e funzionali i locali.

L’intervento più consistente è stato effettuato alle aule con ripristini murari, la tinteggiatura color pastello e la totale imbiancatura dei locali, dal soffitto alle pareti.

Inoltre una parete in ciascuna aula è stata lasciata bianca al fine di realizzare il progetto “ Murales dell’accoglienza” che ha come finalità proprio quella di rendere più accoglienti gli spazi della scuola e saranno proprio gli alunni a realizzare i disegni durante l’anno scolastico attraverso un progetto didattico che ha preso il via lo scorso anno.

Tutto questo mentre Amministrazione comunale e Istituto Comprensivo sono al lavoro per la ripresa della didattica in presenza, gestendo un percorso condiviso, ha sottolineato il sindaco di Capraia e Limite, soprattutto per la riorganizzazione degli spazi, per una collocazione regolarmente distanziata di tutti gli alunni di tutte le classi e consentire di rientrare a scuola il 14 settembre in sicurezza.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa