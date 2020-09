Firenze, ripartono i corsi AFA in tutti i quartieri

Si sono necessariamente interrotti con il lockdown ma con il mese di settembre ripartono nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Si tratta dei corsi AFA – Attività Fisica Adattata – organizzati da anni dalla Società della Salute. Causa misure di sicurezza i corsi sono un numero inferiore rispetto agli anni scorsi ma ne sono già stati attivati comunque oltre cinquanta in tutti i quartieri e saranno implementati nei prossimi mesi. L’Attività Fisica Adattata è rivolta agli adulti ed anziani con problemi di artrosi, osteoporosi ed altre patologie che possono essere alleviate con il movimento, che ha effetti positivi sulla tonificazione muscolare, sulla mobilità articolare, migliora l’equilibrio, porta benefici anche in caso di ipertensione, osteoporosi e sovrappeso ma anche al tono dell’umore.

L’assessore al Welfare e Sanità e presidente della società della Salute ha sottolineato che si tratta di un’iniziativa utile per il benessere sia fisico che psicologico, di anziani e non solo, e che negli anni ha registrato un grande successo: tante in questi mesi sono state le richieste dei cittadini perché i corsi riprendessero e ora finalmente l’attività può ripartire in tutti i quartieri. Ha evidenziato come Comune e Asl siano fortemente impegnati sul fronte della prevenzione anche con progetti come questo che vanno a contrastare sedentarietà, abitudini sbagliate e stili di vita poco corretti.

I corsi sono promossi dalla Regione Toscana e organizzati sul territorio dalla Società della salute di Firenze, dalla Azienda USL Toscana Centro e dal Comune di Firenze. L’elenco dei corsi AFA con gli erogatori, i giorni e gli orari, è periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito della Società della Salute di Firenze www.sds.firenze.it dove è possibile trovare anche tutte le informazioni inerenti l’attività. Per accedere telefonare al numero unico dell’Azienda USL Toscana Centro 055 545454 dal lunedì al venerdì 7.45-18.30 e il sabato e prefestivi 7.45-12.30 oppure rivolgersi alle Farmacie aderenti con servizio di prenotazione CUP oppure recarsi ai Presidi sanitari dove sono presenti punti CUP. Per l’iscrizione ai corsi AFA non è necessaria alcuna prescrizione o certificazione medica, ma prima di accedere è importante rivolgersi al proprio medico per avere un parere sulla partecipazione all’attività motoria. I corsi hanno un costo che va da 2 a 4 euro ad accesso, in base alla tipologia, oltre ad una minima quota annuale per assicurazione obbligatoria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa