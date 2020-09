I vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Petrazzi, sono intervenuti nel comune di Castelfiorentino in via Paolini, per l’incendio di un fienile adibito a rimessaggio agricolo.

La squadra è a lavoro per il minuto spegnimento, mentre per la messa in sicurezza dell’edificio è atteso intervento del cestello da distaccamento di Empoli.

Non ci sono persone rimaste coinvolte dall’incendio.