Incendio in un garage, uomo intossicato a Signa

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti nel comune di Signa in Via dei Colli, per un incendio situato nel garage, dove si trova l’inverter del sistema fotovoltaico.

Nel tentativo di effettuare un primo intervento di soccorso, il proprietario dell’abitazione è rimasto intossicato dai fumi della combustione.

La squadra ha estinto l’incendio e sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e della messa in sicurezza del locale.

Sul posto 3 automezzi APS (autopompaserbatoio) ABP (autobotteserbatoio) AS (autoscala) e 9 unità.

Intervento in corso.