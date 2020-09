I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento Calenzano, sono intervenuti nel comune di Campi Bisenzio in Via Barberinese, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture.

I Vigili del fuoco, hanno estratto una persona rimasta all’interno dell’abitacolo e affidata al personale sanitario del 118.

Effettuata la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.