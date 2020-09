Incidente in Fi-Pi-Li a San Miniato: rallentamenti da Montopoli

Questo pomeriggio, poco prima delle 17, si è verificato un incidente in Fi-Pi-Li tra San Miniato e Empoli Ovest in direzione Firenze. Da quanto si apprende, l'incidente sarebbe avvenuto in prossimità dell'entrata in superstrada e sarebbero rimaste coinvolte 3 auto.

Sul posto sono intervenuti le Misericordie di San Miniato Basso, San Miniato, la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno e la Società Autostrade.

Code e rallentamenti alla viabilità

Le code sono salite a 4 km, provocando rallentamenti tra Montopoli e San Miniato verso Firenze. Nelle ultime ore la coda si è ridotta, segnalando al momento circa 3 km.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO