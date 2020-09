Infortunio sulla rete sentieristica a Vaiano: operazioni di soccorso a Vallupaia

Oggi pomeriggio una persona è rimasta infortunata lungo il sentiero 10 del CAI, nel comune di Vaiano in località Vallupaia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato che, insieme al personale del SAST, hanno raggiunto la persona che non era in grado di procedere da sola a causa dell'infortunio.

Dopo averla immobilizzata nella barella, la persona è stata portata presso il luogo dove la stava aspettando l'ambulanza, ed è stata consegnata ai sanitari del 118.