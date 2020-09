Livorno, il ministro degli affari europei Amendola in Prefettura e in Comune

Il sindaco ha ricevuto questa mattina a Palazzo Comunale il ministro degli affari europei.

L'incontro in Comune è stato preceduto da una visita istituzionale del ministro a Palazzo del Governo dove, con il Prefetto Paolo D’Attilio e i vertici della Provincia, dello stesso sindaco, dell’Autorità di Sistema, della Camera di Commercio e della Banca d’Italia e Confindustria è stato fatto il quadro della realtà economica, imprenditoriale e sociale di Livorno, con l'obiettivo anche di condividere il quadro delle conoscenze perché Livorno possa cogliere tutte le opportunità dei fondi europei post Covid.

"All'incontro a Palazzo Comunale - specifica il sindaco - con una rappresentanza della giunta e con il direttore generale del Comune, abbiamo potuto approfondire le possibilità di accesso ai finanziamenti e l’iter migliore per far trovare Livorno pronta ad intercettare le risorse necessarie per dar forza al nuovo sviluppo e alla ripresa della città".

“Conosco bene Livorno e vedo che una città straordinaria – ha detto il ministro – il Recovery fund potrà essere una grande chance per la quale farsi trovare pronti anche a livello di enti locali”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa