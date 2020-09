Lungarni pedonalizzati, Eike Schmidt: "Così si protegge il cuore di Firenze"

"Caldeggiavamo da tempo il cambiamento che oggi è divenuto realtà: troppi automezzi ogni giorno insistevano su questa parte così delicata del cuore di Firenze - ha aggiunto - ora è restituita alla più piena fruizione e al godimento dei cittadini. La pedonalizzazione, per la quale voglio ringraziare il sindaco Dario Nardella, offre inoltre i necessari presupposti per la doverosa protezione dei tesori architettonici accolti in questa parte della città, tra i quali appunto Uffizi, Corridoio Vasariano, Ponte Vecchio e tanti importanti palazzi storici. Ed è anche una misura che favorisce la tutela ambientale e la sostenibilità del tessuto urbano fiorentino. Dunque possiamo dirlo: oggi é una grande giornata per Firenze".