Marcia della pace a Barbiana, circa 700 partecipanti nei luoghi di Don Milani

L’istituzione comunale Don Milani e la scuola di Barbiana insieme al comune di Vicchio e con il patrocinio dell’Unione montana dei Comuni del Mugello ha organizzato la marcia di Barbiana, iniziativa che si sarebbe dovuta tenere a maggio, ma che è stata cancellata a causa del lockdown. Riproporre la marcia alla fine dell'estate, seguendo le linee guida Covid-19, è sembrato a tutti un bel segno di speranza e di ritorno alla normalità, in linea con lo spirito indomito di Don Milani.

Per l’amministrazione comunale di Firenze era presente il presidente del Consiglio comunale col Gonfalone della Città di Firenze. Ha partecipato anche il delegato alla promozione sociale e sportiva della città metropolitana.

La marcia è svolta lungo il “Sentiero della Costituzione”.

Alla marcia presenti circa 700 partecipanti

Sono stati circa 700, con un’elevata presenza di rappresentanti del mondo della scuola e delle istituzioni, i partecipanti alla Marcia a Barbiana. Tutti in cammino verso i luoghi dove Don Milani ha svolto la sua funzione di sacerdote ed educatore per tornare a riflettere sul tema dell’educazione e della scuola.

L’intervento del filosofo Marco Vannini, la lettura di alcuni brani di Don Lorenzo a cura di Marco Messeri, l’esibizione del coro CONfusion e l’intervento del parroco di Vicchio Don Stefano Pieralli hanno caratterizzato questa iniziativa.

"Sempre più la Scuola di Barbiana sprigiona la sua forza di coinvolgimento, esercita funzione di modello, di stimolo a trasmettere saperi critici e di affermazione dei principi di equità e solidarietà, ha spiegato Leandro Lombardi presidente dell’Istituzione. In un momento particolare come quello che stiamo vivendo crediamo sia stato significativo aver organizzato questo momento di confronto e riflessione di una figura significativa qual quella di Don Milani. In questo senso chi ha partecipato alla marcia ha voluto anche riaffermare le ragioni del proprio impegno civico e culturale”.