'Mare Giallo' di e con Marta Paganelli, lo spettacolo sui campi Saharawi

Giovedì 10 settembre alle ore 21:30 al Teatrino al Pinocchio, a San Miniato Basso Marta Paganelli presenta in prima nazionale Mare Giallo, con le musiche dal vivo di Pietro Borsò, uno spettacolo tratto dal diario di viaggio che l’attrice ha tenuto durante la sua permanenza in un campo Saharawi. Mare Giallo vuole restituire le atmosfere, i pensieri, le emozioni di un’esperienza in grado di toccare le corde più profonde della propria anima. La storia di un viaggio in un mondo così lontano eppure così vicino a noi.

Cosa vuol dire conoscere un’altra cultura? Cosa significa integrazione? A cosa serve la cooperazione internazionale?

Una viaggiatrice visita per la prima volta un mondo lontano, quello dei campi Saharawi in Algeria. Come si vive nei campi Saharawi?

Prima i Saharawi vivevano in tenda, da un po’ hanno iniziato a vivere in case di mattoni e sabbia, ma le case hanno conservato l’anima delle tende. Nella casa Saharawi non ci sono lucchetti, non ci sono serrature, l’ospite è sacro ed è sempre il benvenuto. La casa Saharawi è un luogo aperto, dove tutti possono entrare perché tutti sono parte della comunità. Nella casa Saharawi si sta tutti insieme, chi prega, chi parla, chi cucina, chi gioca, non ci sono spazi separati per gli adulti e spazi per i bambini. Nella casa Saharawi tutto viene messo in comune. Visitare i campi Saharawi è un cambio di punto di vista. Non si vuole raccontare la storia di un popolo, ma quella di un viaggio.

Un viaggio non solo nello spazio, ma nella mente, un viaggio dove ritrovare l’ascolto dell’altro e dell’altrove.

“Finalmente uscendo posso vedere il campo alla luce del sole. Sabbia gialla, case di sabbia gialla, cielo blu. Fine. Il deserto è piatto.

Grande. No, non grande, infinito. Che tu vada avanti o indietro sei sempre nel deserto. Nel deserto il tempo non è una linea, è un piano. Si può vivere nel deserto?”

MARTA PAGANELLI, nata a Pisa, inizia a fare teatro all’età di 14 anni. A 19 si trasferisce a Roma per studiare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatico Silvio D’Amico dove ha la possibilità di confrontarsi con Maestri come Valerio Binasco. Eimuntas Nekrosius, Luca Ronconi. È attrice in varie produzioni (“Mi chiamo Rachel Corrie”, “Reconsider your image of me”, “Musica Ribelle

Opera Rock”) e formatrice teatrale. Dal 2015 è membro della compagnia La Ribalta Teatro, residente al Teatro Lux di Pisa e dal 2018 collabora con Il Teatrino dei Fondi di San Miniato.

MARE GIALLO

di e con Marta Paganelli

musiche dal vivo Pietro Borsò

produzione La Ribalta Teatro

in collaborazione con Teatrino dei Fondi

Biglietti

Intero: 10 € - ridotto (under 25) 8 €

Teatro Prosa

Intero 10 € | Ridotto 8 €

RIDUZIONI (soci Unicoop Firenze, under 12 anni, over 65 anni)

Il Teatrino al Pinocchio

Arena estiva per famiglie

Campo da basket, adiacente la Casa Culturale (via Pizzigoni).

San Miniato Basso

Info e prenotazione: info@teatrinodeifondi.it

www.teatrinodeifondi.it

tel. 370 3687878

Fonte: Ufficio Stampa