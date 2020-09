Monteriggioni, piantagione di marijuana in terreno della Curia: arrestato impiegato

I carabinieri di Monteriggioni, che da un po’ di tempo che tenevano d’occhio quel terreno abbandonato di proprietà della Curia Senese, usato in parte per coltivare diverse decine di piante di marijuana.

Ieri pomeriggio, 4 settembre, i militari, appostati in osservazione vicini al luogo usato per l’attività illecita, hanno sorpreso un 29enne residente a Monteriggioni, intento ad accudire le “sue” piante annaffiandole e curandone il corretto accrescimento.

Immediatamente fermato dai carabinieri, è stato accompagnato presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione domiciliare, al termine della quale è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente pronta per essere consumata e materiale vario utilizzato per la pesa e il confezionamento dello stupefacente.

Inoltre sono state trovate anche 50 cartucce calibro 22 per le quali il 29enne non aveva alcun titolo abilitativo per la detenzione.

L’uomo, che lavora in qualità di impiegato presso un’azienda del posto, è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena, alla quale dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.