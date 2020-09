Movida Si...cura, boom di adesioni a San Miniato

Una serata all'insegna della responsabilità quella che ha visto San Miniato ieri, 4 settembre, protagonista di una tappa di Movida Si...cura, il progetto di Regione Toscana lanciato per portare avanti screening volontari nei luoghi della vita notturna, dov'è più difficile seguire le precauzioni anti-Covid. Piazza del Popolo ha visto una fila di persone che ha aderito all'iniziativa. Si replica stasera.

Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha commentato con una nota: "Affluenza oltre le aspettative ieri sera per i test di Movida Si...cura. 240 test effettuati e un lavoro che è andato avanti fino alle due di notte. Stasera si replica, con postazioni raddoppiate, sempre dalle 20 alle 24, sempre in Piazza del Popolo. Ringrazio il grande impegno dei volontari e delle associazioni, per un lavoro che è stato continuo e impegnativo!".

In piazza: Croce Rossa Italiana - Comitato di Ponte a Egola Misericordia San Miniato Basso, Misericordia Di San Miniato e Anpas Toscana.