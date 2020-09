Nascondeva involucri di cocaina in bocca, arrestato a Pisa

Nel corso della notte, l’equipaggio di una volante della Questura di Pisa, in lungarno Mediceo, ha proceduto al controllo di uno scooter e del suo conducente 25enne tunisino, pregiudicato. Durante le fasi della verifica, al ragazzo, mentre parlava con gli agenti, è scivolata dalla bocca una dose di droga facendola cadere a terra. Vistosi scoperto, ha mostrato altri tredici involucri tutti risultati contenere cocaina per un totale di grammi 6.

Eseguita una perquisizione personale, sono state trovate e sequestrata al giovane diverse banconote di vario taglio per un ammontare di oltre 640 euro, quattro telefoni cellulari e alcuni ticket restaurant intestati ad un'altra persona. Tutti gli oggetti sono stati ritenuti riconducibili all’attività di spaccio di stupefacenti.

Il cittadino tunisino è stato dichiarato in arresto per l’illecito possesso di sostanza stupefacente e al termine delle attività, veniva associato presso la Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.

Sempre nella giornata di ieri, inoltre, con l’ausilio di pattuglie specializzate del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, sono stati svolti mirati servizi di controllo del territorio presso la zona della stazione ferroviaria di Pisa centrale e nelle adiacenti zone limitrofe, nell’ambito dei quali sono stati controllati numerosi veicoli e identificate decine di persone, nell’esecuzione anche di quanto emerzo in sede dell’ultimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in data 2 settembre.