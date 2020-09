Orchestra da camera fiorentina in concerto a Empoli

Germogli Ph 03/05/2007 Empoli Piazza della Chiesa di S.Maria a Ripa

Terza tappa della prestigiosa Orchestra da Camera Fiorentina nel Circondario Empolese Valdelsa: giovedì 10 settembre infatti l'Orchestra si esibirà ad Empoli presso lo splendido Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa. Il Concerto sarà diretto dal Maestro Giuseppe Lanzetta, infaticabile Direttore e da sempre valorizzatore della Cultura e della Musica di altissimo livello: non a caso il progetto, fortemente voluto dal Maestro Lanzetta e dall'Associazione Culturale SilVer di Empoli, consiste nella replica di alcuni dei più significativi Concerti della Stagione dell'Orchestra Fiorentina anche nel Circondario Empolese Valdelsa.

Il Concerto del 10 settembre spazierà dalle Stagioni di Vivaldi a brani di Bach e Mozart e si concluderà con un omaggio al grande Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso.

L'evento sarà in collaborazione con l'Associazione Culturale SilVer, la Misericordia di Empoli e l'Associazione Astro Onlus di Empoli.

"Come gli appuntamenti precedenti a Limite e Vinci - spiega il M° Alessio Cioni, concertista di pianoforte e responsabile dell'Associazione Culturale SilVer di Empoli - il Concerto del 10 settembre a Empoli sarà bellissimo ed intenso, con un programma musicale ben articolato ed eseguito da una delle più prestigiose Orchestre del panorama nazionale ed internazionale. Questa occasione sarà inoltre particolarmente significativa vista la partecipazione di due realtà molto importanti nel nostro territorio: la Misericordia di Empoli, quotidianamente impegnata soprattutto nel tragico periodo del recente lockdown, e l'Associazione ASTRO che da sempre si impegna nella battaglia contro il tumore al seno femminile. Confido pertanto in un'ampia partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti comunali. Ringrazio sentitamente Padre Manuele Braganza per la squisita disponibilità ed ospitalità".

Appuntamento quindi con la grande Musica e la Solidarietà giovedì 10 settembre ore 21.30 presso il Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa. Ingresso ad offerta libera:una parte del ricavato andrà in beneficenza all'Associazione Astro Onlus di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa