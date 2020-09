Picchiato e gettato in mare per apprezzamenti a ragazza: 5 giovani denunciati

Un 26enne originario di Rieti sarebbe stato aggredito lo scorso luglio all'uscita di un locale notturno di Rio Elba. La vittima ha raccontato che il fatto sarebbe avvenuto per aver fatto apprezzamenti a una ragazza che era al tavolo con i cinque denunciati. Il 26enne sarebbe stato per questo non solo picchiato, ma anche gettato in mare.

E' quanto ricostruito dai carabinieri in merito a un'aggressione avvenuto a Rio Elba lo scorso luglio, e che ora ha portato alla denuncia, per lesioni plurime aggravate, dei presunti responsabili, cinque giovani elbani, tra i 19 e i 27 anni identificati anche attraverso l'utilizzo dei filmati di video sorveglianza.

In base sempre a quanto ricostruito dai militari il 26enne, stordito e ferito, uscì dall'acqua solo grazie all'aiuto di alcuni amici, dovendo poi ricorrere alle cure dei medici per diversi traumi e lesioni.