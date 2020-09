Pieve a Nievole, uomo investe la convivente

Ieri sera, 4 settembre, una 50enne rumena residente a Pieve a Nievole è stata coinvolta in quello che apparentemente era un incidente stradale avvenuto nella cittadina.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di appurare che autore dell’investimento era il convivente della donna, un sessantasettenne avellinese ma di fatto domiciliato a Pieve a Nievole che la donna aveva già denunciato per maltrattamenti.

I primi provvedimenti presi dai militari sono stati la denuncia dello stesso e la misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. La donna ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni.