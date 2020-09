Pistoia, al via i lavori alla rotatoria tra via Fermi e via Cellini

Via ai lavori per realizzare la rotatoria tra via Enrico Fermi e via Benvenuto Cellini, a Sant’Agostino. Si tratta di un’opera strategica per la zona industriale e artigianale che consentirà di intervenire sui problemi di traffico dell’area e aumentare notevolmente la sicurezza stradale.

In fase progettuale, infatti, gli ingegneri comunali hanno preso in esame sia i dati sul flusso dei veicoli, sia quelli sugli incidenti registrati in zona.

Il Comune di Pistoia, dopo aver preparato il progetto e aver stanziato 180mila euro per la realizzazione dell’opera, ha intercettato, proprio grazie alla progettazione elaborata, 75mila euro attraverso un finanziamento regionale.

Saranno abbattute anche le barriere architettoniche nei tratti vicini alla rotatoria per realizzare nuovi marciapiedi.

«Nei prossimi giorni – spiega l’assessore alla mobilità, Leonardo Cialdi – vedremo l’inizio di questi importanti lavori, che risolveranno alcuni dei problemi di intensità di traffico legati a quell’intersezione, oltre a garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. Fino alla conclusione degli interventi, gli operatori della zona dovranno sopportare qualche disagio legato ai lavori e alla viabilità temporanea, ma si tratta di problemi momentanei e necessari per la realizzazione di questa opera attesa da tempo».

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ. L’ordinanza di modifica alla viabilità, firmata per consentire l’inizio dei lavori, scatterà a partire da lunedì 7 settembre, con termine al 30 ottobre 2020.

In via Cellini, nel tratto dalla via Ferraris alla via Fermi) sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata e sarà vietato il transito, ad eccezione dei mezzi dei residenti e di quelli a servizio delle attività commerciali presenti.

Saranno conseguentemente attuati questi ulteriori provvedimenti: in via Martiri della Libertà e via Martiri della Fortezza, sarà consentito il transito ai veicoli in tutti e due i sensi di marcia, così da raggiungere direttamente viale Arcadia e alleggerire il transito verso via Fermi; in via Fermi- intersezione via Cellini, sarà istituita la direzione obbligatoria a dritto e sarà consentito il transito sul percorso sul percorso alternativo attraverso via Cellini – via Ferraris- via Galilei- via Fermi e viceversa, e via Cellini – via Martiri della Libertà – via Martiri della Fortezza – viale Arcadia e viceversa.

Nel parcheggio di via Fermi, ad est dell’intersezione di via Cellini, sarà istituito il divieto di transito e di sosta; su via Fermi sarà vietato sostare e ci sarà la parziale deviazione del traffico sulla porzione di carreggiata non interessata dal cantiere. Per regolare il passaggio dei mezzi, saranno messi dei sensi unici alternati.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa