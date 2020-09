Lunedì 7 settembre alle ore 18 presso il Centrum Sete Sois Sete Luas in viale Rinaldo Piaggio 83, nel programma della campagna elettorale per le elezioni regionali 2020, si terrà la presentazione dei candidati al Consiglio Regionale per la Provincia di Pisa.

Ospite della serata il Ministro Lorenzo Guerini.

Fonte: Ufficio stampa