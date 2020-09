Presentate le iniziative per il primo anno del Ponte del Manetti

Presentato il calendario di eventi per celebrare il primo anno dall’inaugurazione del Ponte Manetti: all’Oasi apistica “Le Buche” tanti appuntamenti nel fine settimana del 12 e 13 settembre.

Un fine settimana denso di appuntamenti organizzati all’Oasi apistica “Le Buche” e aperti a tutti per celebrare al meglio l’anno trascorso dall’inaugurazione ufficiale del Ponte Manetti. Grazie all’impegno dell’apposito comitato, costituito l’anno scorso in occasione dell’inaugurazione e composto da cittadini e associazioni del territorio, si celebra anche quest’anno la rinascita dello storico collegamento pedonale tra il parco del Barco e le cascine di Tavola. Cultura, sport, enogastronomia e natura sono solo alcuni dei temi al centro del weekend del 12 e 13 settembre.

Si comincia sabato mattina alle 10 con una visita guidata alla Villa Medicea prenotazione obbligatoria allo 0558701201. Alle 12 sarà inaugurato ufficialmente un nuovo mezzo dell’associazione Auser destinato alle attività sociali rivolte ai cittadini più fragili. L’inaugurazione avverrà alla presenza del sindaco, dell’assessore al Sociale e del presidente dell’associazione Auser Roberto Baldi.

Alle 15 appuntamento per grandi e piccini con “Puliamo il Bargo”, iniziativa aperta a tutti e promossa dal Comune di Poggio a Caiano con il contributo incondizionato di EcoHabitat. Il ritrovo è fissato nel parcheggio del Bargo e in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Alle 19.30, all’Oasi apistica “Le Buche”, appuntamento con il pic-nic sotto le stelle a cura dell’Oasi apistica e del bar Cavalieri con il supporto dei ragazzi del comitato Torneo dei Rioni. La serata sarà accompagnata da musica e i cestini saranno forniti dal bar Cavalieri e saranno composti da schiacciata ripiena, bibita, frutta dolce musica di intrattenimento (costo: 12 euro sopra i 12 anni, 8 euro tra i 4 e 12 anni, gratis sotto i 4 anni). Durante tutta la serata saranno organizzati anche dei giochi per i più piccoli. Per prenotazioni: 055 8797544 oppure 349 6092765. La giornata si concluderà alle 22.30 con un appuntamento con le stelle: nei pressi del ponte Manetti si terrà infatti l’osservazione astronomica a cura dell’associazione astrofili Prato - POLARIS. Inoltre dalle 18 fino a mezzanotte, sempre all’oasi apistica, sarà presente il mercatino artigianale IoCreo insieme al banchino dell’associazione “Gefyra- Il ponte dei bambini”.

Domenica 13 Settembre sarà il momento dello sport con “Il Rinascimento fuori porta”: fissato alle 9.30 il ritrovo per la passeggiata culturale che permetterà di percorrere un percorso breve ad anello (5 km) su strade bianche delle Cascine e sui sentieri del Bargo attraversando il nuovo Ponte Manetti. La passeggiata è curata dal gruppo pratese Street Workout (per i dettagli: 338 7761989).

Alle 10, sempre nei pressi del Ponte, via alla festa degli aquiloni e animazione con giochi per bambini a cura di Walter Feste. Alle 14.30 un momento dedicato a grandi e piccoli con la passeggiata naturalistica alla scoperta del territorio dei Medici a cura di Chiara Bartoli, guida ambientale escursionistica.

Dalle 15.30 in poi sempre all’Oasi apistica si aprirà una mostra di quadri a tappe, curata da Daniela Giacchè e intitolata “Poggio a Caiano Arte e Natura”. Alle 17 sarà la volta di “Un concentrato di biodiversità!”, visita guidata al podere “Le Buche”. Dalle 20 tutti a tavola con la “Cena al podere” curata delle associazioni Auser, Viva E Oasi apistica Le Buche. La due giorni si conclude alle 22 con la videoproiezione del filmato “Ponte del Manetti, un ritorno Magnifico” ideato e realizzato dal regista Simone Ducci.

"Voglio ringraziare il Comitato Ponte Manetti - afferma il sindaco Francesco Puggelli - che dopo i grandi eventi dello scorso anno, anche per questo primo compleanno si è impegnato per mettere in piedi una serie di iniziative in quello che è ormai uno dei luoghi simbolo della nostra città. Ancora una volta il Ponte del Manetti diventa un punto d'incontro per tante persone e svolge a pieno il suo ruolo di "ponte": collega, mette in contatto, tante realtà che rendono vivo il nostro territorio. Grazie alle associazioni Oasi Apistica Le Buche, Auser, Viva, Torneo dei Rioni, Polaris, Gefyra, Gruppo Street Workout, che oltre a svolgere le loro attività a Poggio, si sono impegnate per questi eventi. E grazie agli sponsor senza i quali questo ricco calendario di iniziative non sarebbe stato possibile: Pam, EcoHabitat e Bar Cavalieri".

