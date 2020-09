Rientro a scuola a Ponsacco, tutte le novità per il nuovo anno

In presenza e in sicurezza. Sono queste le due parole d’ordine del rientro a scuola a Ponsacco. Già a fine luglio da palazzo Valli era arrivata la conferma che tutti gli alunni delle scuole ponsacchine sarebbero rientrati in presenza fin dal suono della prima campanella e che la didattica a distanza avrebbe lasciato il posto al ritorno alle lezioni in classe con i propri compagni e le insegnanti. Oggi il quadro è ancora più delineato, con il completamento dei principali lavori di adeguamento e la riorganizzazione dei servizi scolastici.

“L’offerta formativa richiesta dalle famiglie al momento delle iscrizioni scolastiche di gennaio sarà totalmente garantita, senza alcuna riduzione di orario, e le richieste avanzate dalla Direzione scolastica sono state interamente accolte dal nostro Comune, grazie al forte impegno dei nostri uffici e all’impiego di risorse comunali per un totale di oltre 400 mila euro tra lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici e potenziamento di servizi scolastici, quali mensa, scuolabus e pre-dopo scuola” – commenta soddisfatta la Sindaca Francesca Brogi – “Sono state settimane di duro lavoro e continuo confronto con la Dirigente e tutto il personale dell’Istituto scolastico, uno sforzo eccezionale per il nostro Comune ma che ci permette oggi di guardare al 14 settembre con tranquillità e con la gioia di poter rivedere i bambini di nuovo insieme tra i banchi di scuola”.

“Al fine di garantire tutte le lezioni in presenza rispettando al contempo le regole sul distanziamento sociale sono state ricavate aule in più nelle scuole primarie Giusti, Le Melorie, Mascagni ed è stato recuperato tutto il terzo piano delle scuole medie, così da garantire la prosecuzione anche delle attività di laboratorio, in primis quello musicale. Inoltre sono stati noleggiati dei moduli prefabbricati che saranno installati nel giardino della scuola secondaria per ulteriori 6 nuove aule aggiuntive. L’arrivo e l’installazione dei moduli è previsto per inizio ottobre; nell’attesa verranno recuperate le aule mancanti dalla ludoteca della scuola Borghi e da Villa Elisa” – ci spiega l’Assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bagnoli. Gli spazi in più così individuati, insieme all’arrivo di nuovi insegnanti concessi dal Ministero, serviranno ad alleggerire le classi più numerose e a permettere agli alunni di fare lezione in parallelo e in contemporanea rispetto ai propri compagni.

Anche i servizi scolastici saranno assicurati, nel rispetto delle regole anti-Covid. La mensa sarà garantita per i circa 900 bambini che ne hanno fatto richiesta e si svolgerà all’interno delle aule, dove gli studenti mangeranno seduti al proprio banco così da limitare il contatto con i bambini delle altre classi. Lo scuolabus trasporterà oltre 430 bambini nel rispetto del limite dell’80% della capienza e di tutte le altre nuove direttive ministeriali e sarà affiancato da un’importante novità. Infine sarà garantito per la scuola dell’obbligo il servizio di pre e dopo scuola, sempre molto apprezzato dai genitori che possono così conciliare al meglio la gestione dei propri figli con gli orari di lavoro sia al mattino che nel pomeriggio. Parallelamente stiamo passando al vaglio tutte le possibili soluzioni per cercare di capire la fattibilità di attivare il pre-dopo scuola anche nelle scuole dell’infanzia, compatibilmente con la normativa anti-covid vigente.

“Assicurare a tutti i richiedenti i servizi scolastici a fronte delle nuove regole anti-Covid ha significato per il Comune uno sforzo economico e riorganizzativo aggiuntivo non banale – interviene l’Assessore alla pubblica istruzione Stefania Macchi – “A questo abbiamo voluto affiancare anche l’introduzione di una novità, il servizio pedibus, sulla scorta di quanto avviene già in numerosi Paesi del nord Europa e in alcuni Comuni italiani. Trovo che sia un sistema fortemente educativo per i bambini, soprattutto dal punto di vista ambientale, e un’occasione per imparare le regole del codice della strada. Sarà attivato in via sperimentale intanto per gli alunni delle primarie Giusti e Fucini/Mascagni, ci saranno vere e proprie fermate come in un bus tradizionale su percorsi scelti per garantire la massima sicurezza dei bambini”.

Le iscrizioni al servizio pedibus sono ancora aperte e vengono raccolte dall'Associazione Buon Pro via mail all'indirizzo associazionebuonpro@gmail.com, o chiamando il numero 3387171253 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa