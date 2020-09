Ritorno a scuola, il piano del Liceo Scientifico Dini di Pisa

In merito a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, si fa presente quanto segue: in data odierna, 5 settembre, si è svolto il Collegio dei docenti del Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa, sotto la Dirigenza del prof. Federico Betti, nominato reggente dall’USR per la Toscana il 4 settembre. Il Collegio dei docenti ha avviato i lavori organizzativi per l’anno scolastico 2020 – 21; le lezioni inizieranno secondo le seguenti modalità: le prime due settimane di lezione le classi saranno tutte in presenza presso la sede centrale del Liceo, con orari scaglionati su due gruppi, con 3 ore di 50 minuti per ciascun gruppo. Più specificatamente:

- Lunedì 14, primo giorno di scuola, entreranno le classi prime con orario 8.00 – 10.30 e le classi seconde con orario 8.50 – 11.20.

- Da martedì 15 a sabato 26 settembre entreranno tutte le classi, suddivise in due gruppi, con il seguente orario: Gruppo A 8.00 – 10.30, Gruppo B 10.50 – 13.20.

La composizione dei gruppi verrà comunicata nei prossimi giorni.

Durante le prime settimane di lezione, saranno avviati, in orario curricolare, i corsi di recupero, che si rifanno ai PIA e PAI compilati in sede di scrutinio finale. In questa prima fase i docenti avranno un primo contatto con gli studenti, dopo il lungo periodo di didattica a distanza, per verificare gli effettivi bisogni didattici e formativi. Questo servirà per predisporre le conseguenti azioni di recupero che potranno interessare tutta la classe o un gruppo di essa; in caso di necessità rilevate, saranno attivati corsi pomeridiani. I recuperi, così come da Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, non si esauriranno con i primi giorni di scuola, ma interesseranno l’intero anno scolastico.

L'emergenza epidemiologica in atto e la riduzione di tre classi subita dal Liceo in sede di organico di fatto (che ha comportato un aumento nel numero di studenti per classe) hanno portato a dover rivedere la distribuzione delle classi nelle aule. In base ai dati presenti, in collaborazione con la Provincia, sono stati individuati locali che permetteranno, comunque, insieme a opportune strategie organizzative, di avviare l’anno scolastico in linea con tutte le normative di sicurezza. A tal riguardo si è formato un gruppo di lavoro di docenti per predisporre al meglio il rientro.

Inoltre, prima dell’inizio delle lezioni verrà consegnato alle famiglie il “Piano COVID di Istituto”, così come indicato dal Rapporto ISS n. 58/2020, contenente tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’a.s. Il piano verrà illustrato agli studenti durante i primi giorni di scuola.

Fonte: Liceo Scientifico "U. Dini" Pisa